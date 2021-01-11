Ясько: Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. Коррупция и девальвация совести стали нормой для некоторых коллег

11.01.2021, 22:16, Новости дня

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Народный депутат от фракции “Слуга народа” Елизавета Ясько заявила в Facebook, что ее заменили на посту главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за серьезных разногласий с коллегами по фракции.

“Меня сняли с должности главы украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из “Слуги народа” вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из “Слуги народа”, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора”, – написала она.

Ясько заявила, что раньше ей “настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ”.

“Я всегда отказывалась, и вот вам ответ. Я остаюсь членом делегации, но председательство передала Марии Мезенцевой”, – добавила нардеп.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/183589236845399

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали Ясько.

Решение о смене главы делегация приняла сегодня. Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко писал, что дискуссия по поводу избрания нового руководителя делегации длилась более трех часов. Представители “Евросолидарности”, “Голоса”, “Батьківщини” и часть делегатов от “Слуги народа” за это решение не голосовали, сообщил он.

Замглавы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, которая является заместителем руководителя делегации, объяснила смену главы изменением стратегии делегации.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате в период 25–28 января.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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