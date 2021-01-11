В Будапеште вскоре стартуют съемки фильма по мотивам игры Borderlands

11.01.2021, 22:12, Разное

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На ближайшее время запланировано начало съемок фильма, основанного на игре Borderlands. Создавать экранизацию будут в Будапеште.

На сегодняшний день стало известно, что локации не будут меняться, то есть в столице Венгрии планируют снимать все действия. Такое заявление сделал руководитель компании MidAtlantic Films Адам Гудман, который также принимает участие в создании киноленты. Он сообщил, что работа над экранизацией шутера начнется в скором времени, но точную дату не назвал.

Над созданием сценария работал Крейг Мейзин (ранее он трудился над кинокомедией «Очень страшное кино», сериалом «Чернобыль»). Главную женскую роль получила австралийка Кейт Бланшетт. Исполнителем основной мужской роли выбрали Кевина Харта.

Фильм будет снят по мотивам игры Borderlands (жанр Looter-Shooter), в которой рассказывается об Искателях Хранилища. Они прибыли на заброшенную планету, чтобы найти сокровища. Игра состоит из нескольких частей, последняя вышла весной 2019 года.