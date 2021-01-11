Ученые обнаружили у побережья Мексики новые виды китов

11.01.2021, 22:12, Разное

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Команда ученых, которые давно занимаются поиском неизвестных популяций китов, обнаружила их новые виды у побережья Мексики. Такая разновидность животных не встречалась ранее в водах Тихого океана.

Два года назад исследователи зафиксировали в водах поблизости с островами Сан-Бенито странный шум. После анализа, который провели океанологи, оказалось, что это была необычная перекличка морских животных. При этом пение каждой популяции отличалось своеобразными «мелодиями», которые исследователи ранее не слышали. С помощью эхолокационного сигнала исследователи установили, что звуки издают клюевые киты Mesoplodon perrini или Перрина. Первого представителя этого неуловимого вида видели в 2002 году, но он был мертвым. Спустя 20 лет команда специалистов обнаружила трех живых особей, которые пели в тихоокеанских водах.

При этом найденные киты имеют различные физические показатели и отличительные характеристики. У них проходит от макушки до глаз темная полоса, а светлая – от середины тела и до живота. По словам океанологов, это огромные животные и трудно представить, что в современном мире еще остаются такие большие особи, которые до сих пор не изучены.

Как отметил научный сотрудник Джей Барлоу, который представляет Национальное управление по исследованию океанов, планета не перестает удивлять, поэтому исследователи намерены продолжить свое исследование.