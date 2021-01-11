 

“Вечный микрозайм”: Экс-вокалистка “Миража” пожаловалась на мошенничество в музыкальной индустрии

11.01.2021, 22:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная исполнительница и экс-вокалистка поп-группы “Мираж” Светлана Разина недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась интересными фактами из своей творческой биографии. В частности, звезда упомянула о присутствии необычной преступной схемы в организации концертных выступлений в период пандемии.
Звезда мегапопулярной в 90-е годы прошлого века группы “Мираж” отметила, что пандемия создала очень сложные условия для творческой концертной деятельности музыкантов. По её словам, планирование выступлений в такой ситуации является практически нереальным из-за нестабильности шоу-бизнеса, и даже четкого понимания о времени начала настоящей плодотворной работы в настоящий момент нет. К слову, за период новогодних праздников у исполнительницы состоялось только одно концертное выступление, проведенное 5 января, другие же были попросту отменены. Особую обеспокоенность Светланы Разиной вызывает появление в последнее время мошеннических схем, связанных с организацией публичных музыкальных мероприятий. “Сейчас же новое правило ввели, что за отмененные концерты нельзя возвращать людям деньги, их просто переносят. В связи с этим появилась новая форма мошенничества: я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они там где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм”, – посетовала звезда сцены.

Впрочем, приятным ощущением для Светланы Разиной стала тенденция к возвращению в моду песен 90-х. “Буду делать ремиксы на песни девяностых, которые сейчас стали спрашивать на концертах”, – поделилась своими намерениями экс-вокалистка “Миража”. При этом исполнительница всерьез собирается расширить свой репертуар, включив в него “нечто классическое”. По её признанию, отчасти причиной такому стремлению стали упреки в отсутствии у неё профессиональных вокальных данных, прозвучавшие из уст некоторой части публики. Об этом пишет riafan.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Володин: Законопроект о всероссийской реновации должен решать проблемы граждан

10.10 / Следственный комитет Белоруссии завел на Александра Лукашенко уголовное дело о финансировании оппозиции

31.12 / Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы

07.10 / Российского кредита не хватит: Лукашенко нужно больше денег для стабилизации экономики

14.10 / В Москве откроется выставка написанных заключенными картин

25.11 / Мнение: Сбор денег на Руксперт

05.10 / Владимир Кошевой о новой картине про Велимира Хлебникова: “Серебряный век не отпускает”

07.08 / Ученые: Слепые люди “видят” благодаря уникальным возможностям головного мозга

01.07 / Мнение: Прямое и непрямое решение

24.11 / Космонавт из Ивантеевки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска