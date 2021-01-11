“Вечный микрозайм”: Экс-вокалистка “Миража” пожаловалась на мошенничество в музыкальной индустрии

11.01.2021, 22:12, Разное

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Популярная исполнительница и экс-вокалистка поп-группы “Мираж” Светлана Разина недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась интересными фактами из своей творческой биографии. В частности, звезда упомянула о присутствии необычной преступной схемы в организации концертных выступлений в период пандемии.

Звезда мегапопулярной в 90-е годы прошлого века группы “Мираж” отметила, что пандемия создала очень сложные условия для творческой концертной деятельности музыкантов. По её словам, планирование выступлений в такой ситуации является практически нереальным из-за нестабильности шоу-бизнеса, и даже четкого понимания о времени начала настоящей плодотворной работы в настоящий момент нет. К слову, за период новогодних праздников у исполнительницы состоялось только одно концертное выступление, проведенное 5 января, другие же были попросту отменены. Особую обеспокоенность Светланы Разиной вызывает появление в последнее время мошеннических схем, связанных с организацией публичных музыкальных мероприятий. “Сейчас же новое правило ввели, что за отмененные концерты нельзя возвращать людям деньги, их просто переносят. В связи с этим появилась новая форма мошенничества: я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они там где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм”, – посетовала звезда сцены.



Впрочем, приятным ощущением для Светланы Разиной стала тенденция к возвращению в моду песен 90-х. “Буду делать ремиксы на песни девяностых, которые сейчас стали спрашивать на концертах”, – поделилась своими намерениями экс-вокалистка “Миража”. При этом исполнительница всерьез собирается расширить свой репертуар, включив в него “нечто классическое”. По её признанию, отчасти причиной такому стремлению стали упреки в отсутствии у неё профессиональных вокальных данных, прозвучавшие из уст некоторой части публики. Об этом пишет riafan.ru.