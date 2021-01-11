Во время записи обращения Трампа в Белом доме неожиданно погас свет

11.01.2021, 22:11, Разное

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Во время записи обращения президента США Дональда Трампа к своим сторонникам в Белом доме неожиданно погас свет. В связи с этим выступление американского лидера перенесли на 12 января.

Как выяснилось, поставщик услуг Белого дома исполнил решение городских властей Вашингтона о введении комендантского часа с 18:00 до 6:00. При этом близлежащие здания, а также другие государственные учреждения не были отключены. Осталась работать и разноцветная подсветка Белого дома. За неё отвечает другая компания.

Президент Трамп обратился за разъяснениями к мэру Вашингтона, представительнице Демократической партии Мюриэл Боузер.

«Электроэнергию в Белый дом поставляет частная компания. Это их право, включать или отключать свет. Возможно, они проводят ремонтные работы. Я не могу вмешиваться в их корпоративную политику», – пояснила градоначальница.

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