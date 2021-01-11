Мама поддержит – Личное мнение
11.01.2021, 22:00,
Разное
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В Новом Уренгое 18-летний парень отправился в колонию на 13,5 лет за растление 12-летней девочки.
Мама ребёнка знала о том, что её дочка «встречается» с кавалером, но его возраст влюблённые от неё скрыли.
Сейчас женщина выступает за освобождение возлюбленного дочери, а сама девочка уверяет, что будет ждать.
Что я думаю по этому поводу?
Эту так называемую мать нужно лишить родительских прав, а 18-летний лоб, у которого встал на ребёнка, должен сидеть.
Я помню себя в 12 лет. Именно тогда в только что народившемся государстве Российская Федерация появились куклы Барби. В моём огромном дворе Барби была только одна, и о ней слагали легенды.
Догадались, чего мне больше всего хотелось в свои 12 лет? Да, Барби.
В свои 12 лет я носила голубой вязанный костюм из свитера и плиссированной юбки, а на свитере была аппликация щенка. Да, я очень любила и люблю собак и тогда мечтала стать кинологом.
В свои 12 лет я постоянно таскалась в детскую библиотеку, глотая по две книги в неделю, а в пятницу вечером смотрела с родителями «Поле чудес» с ведущим Владом Листьевым.
Никаких идей о поцелуях с мальчиками (не говоря уже о большем) в моей голове не водилось. Это я помню точно.
Задумалась: а что бы было, если бы такие идеи в моей 12-летней голове всё-таки зародились, и я пришла бы к маме и сказала, что хочу «дружить» с парнем, да ещё и окончившим школу?
Представила.
Знаете, что?
Ничего бы не было. Мама сказала бы: «Нет». И это «Нет» было бы мною услышано. Я бы даже не пыталась его оспорить, потому что в нормальных семьях для 12-летнего ребёнка слово родителей — закон.
А вот в ненормальных девочки приводят домой кавалеров, и мамы ничего не имеют против такой «дружбы».
В результате, с попустительства родителей нарушается половая неприкосновенность детей.
Педофил — это необязательно 40-летний дядя. Педофилом может быть и 18-летний парень, если у него стоит на детей.
Встал на ребёнка? Залез на ребёнка? Поцеловал ребёнка? Облапал ребёнка?
Твоё место — на зоне, у параши.
А мать-перемать, разумеется, нужно лишить родительских прав.
А то сидит, харю отъела, в голове — ничего, кроме салата с майонезом и селёдки, видимо, нет и уже не будет.
Согласны? Почему?
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Источник: Лена Миро
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