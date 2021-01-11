Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

11.01.2021, 21:54, Новости дня

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» об отвращении к алкоголю у переболевших коронавирусом.

«Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю», – цитирует РИА «Новости» телеведущую.

В качестве примера она привела телеведущую Арину Шарапову. По словам Малышевой, после перенесенного COVID-19 Шарапова заявила, что «не может видеть алкоголь». Фрагмент телепередачи опубликовало издание «Открытые медиа».

Ранее Малышева объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.