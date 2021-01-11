 

Два уголовных дела возбудили после ДТП с военными автобусами в Подмосковье

11.01.2021, 21:54, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после столкновения грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области.

«По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Тем временем уголовное дело возбуждено и следственным управлением МВД по городскому округу Красногорск. Водитель грузовика, по вине которого произошло ДТП, задержан, передает ТАСС. По информации РИА «Новости», в момент аварии он был трезв. В Минобороны уточнили, что в результате происшествия четыре человека погибли, 42 получили ранения.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Минобороны сообщало, что все погибшие в ДТП – военнослужащие.



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