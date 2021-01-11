В Совфеде заявили о попытках демократов убрать Трампа с политической арены

11.01.2021, 21:54, Новости дня

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Демократы, инициирующие процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, пытаются исключить его из политической жизни страны, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Делается это с одной единственной целью, чтобы навсегда исключить Трампа из политической жизни страны, поскольку за него голосовало более 70 млн американцев, это очень большое количество избирателей», – цитирует ТАСС Джабарова.

«У Трампа имелось политической будущее, он не скрывал, что не собирается уходить из политики. Этого и боятся демократы. Поэтому они пытаются любой ценой лишить его как политического лидера любой возможности вернуться в политику», – добавил сенатор.

По его мнению, подлили масла в огонь и события 6 января, когда сторонники действующего президента США ворвались в здание Конгресса. «Это их [демократов] очень пугает, поскольку они понимают, что с приходом [избранного президента Джозефа] Байдена этот трампизм не исчезнет, а будет развиваться. Поэтому они хотят лидеру этого движения, по сути действующему пока президенту объявить импичмент», – сказал Джабаров.

При этом он выразил сомнение, что демократам удастся провести импичмент. «Вряд ли Республиканская партия захочет, чтобы в ее новейшей истории был второй случай импичмента. [37-й президент США Ричард] Никсон был на грани импичмента, но он вовремя подал в отставку, а теперь и Трамп может быть подвергнут импичменту, то есть Республиканская партия будет дискредитирована на много лет вперед. Я не думаю, что этот вариант пройдет», – отметил сенатор.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.