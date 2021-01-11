 

Три кальянные в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер

11.01.2021, 21:44, Разное
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Сотрудники ОАТИ ежедневно вместе с правоохранительными органами проводят рейды и выявляют заведения, открытые после 23 часов. Работа продолжалась даже в праздники, отметил Поплавский.

“В ночь с 8 на 9 января нарушение были выявлены в трех кальянных – это кальянная “Москальян” по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., дом 3, строение 5, кальянная Hookahplace на улице Мясницкая 24/7, строение 1 и бар “Энигма” на улице Покровка, дом 40″, – сообщил он.

Подтвердилась работа заведений и обслуживание посетителей после 24 часов. Кроме того, там не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты, добавил Поплавский.

Заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. “А в случае установления факта причинения вреда здоровью людей до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток”, – уточнил главный инспектор ОАТИ.

Напомним, что с середины ноября в Москве запретили ночную работу ресторанов, баров и кафе. Решение принято на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.



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