Комаровский рассказал, как коронавирус повлияет на лечение онкологических болезней

11.01.2021, 21:22, Новости дня

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Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский прогнозирует, что благодаря изобретенным вакцинами против коронавируса в медицине случится прогресс в лечении онкологических заболеваний. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, которое вышло сегодня на YouTube-канале журналистки.

Он отметил, что речь идет о мРНК-вакцинах. На сегодняшний день по этой технологии производятся две вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 – американской компанией Moderna и немецкой BioNTech совместно с американской Pfizer.

“Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно”, – сказал Комаровский.

Он отметил, что мРНК-вакцины ранее широко не применялись.

“Они фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. Им удалось, используя эти разработки, создать мРНК-вакцину [против коронавируса]”, – сказал доктор.

Комаровский рассказал, как работает такая вакцина.

“Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленочке попадают в организм (это очень сложно даже просто объяснить!), и они в самом организме человека начинают производить один из белков вируса, и тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. Надо учитывать, что РНК и жировая пленка, в которой она находится, очень нестабильны. Поэтому и нужна очень низкая температура [для хранения таких вакцин]”, – отметил педиатр.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Как объясняла компания Pfizer, чтобы создать мРНК-вакцину, ученым нужен доступ к расшифрованному геному вируса SARS-CoV-2, а не к самому вирусу.

“Наши ученые сконцентрировались на геноме белка “шипов” вируса (“шипы” – это основной механизм прикрепления вируса к клетке хозяина). Эта информация затем может быть использована для синтеза специфической мРНК и создания “инструкции”, которую клетка может использовать для синтеза белка “шипов”, – рассказали в компании.

Затем синтетическую мРНК упаковывают в липидную наночастицу, которая доставляет “инструкцию” клеткам. Попав внутрь клетки, генетический механизм выполняет инструкции мРНК для производства вирусного белка, который выделяется на поверхность клетки-хозяина и стимулирует иммунную систему человека вырабатывать ответ на вирусный антиген, объяснили в Pfizer.

Инфографика: pfizer.ru

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 90,4 млн случаев инфекции, 1,9 млн заболевших умерли, 50,1 млн выздоровели.

По информации агентства Bloomberg, вакцинация против коронавируса началась в 43 странах. В мире уже сделали более 26 млн прививок.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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