Мэр Шостки поручил чиновницам зарегистрироваться в TikTok

11.01.2021, 21:22, Новости дня

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Мэр города Шостка Сумской области Николай Нога зарегистрировался в соцсети TikTok, после чего дал поручение завести аккаунт в TikTok двум сотрудницам горсовета. Об этом сообщает местное издание “Шостка.Info”.

Своими впечатлениями от просмотренных видео в TikTok мэр Шостки поделился сегодня на аппаратном совещании с коллегами: “Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь”.

После этого Нога дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской.

“Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи”, – подчеркнул Нога.

TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Аналитическая компания Sensortower в апреле прошлого года сообщала, что приложение скачали более 2 млрд раз.

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