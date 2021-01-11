 

Сын Александра Лукашенко рассказал, какую музыку сыграл бы на фортепиано для девушки

11.01.2021, 21:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время интервью для телеканала «Россия-1» сын Александра Лукашенко пояснил ведущей Наиле Аскер-Заде, какую бы он музыку сыграл на фортепиано для любимой девушки. Младший наследник президента Белоруссии Николай увлекается игрой на музыкальном инструменте уже на протяжении семи лет.
16-летний сын политика признался, что для возлюбленной у него заготовлен романтичный репертуар. Лукашенко-старший в интервью рассказал, что Николай отлично исполняет произведения Сергея Рахманинова, которые даже были «камнем преткновения» между ним и сыном. Президент Белоруссии пошутил, что наследнику будет трудно найти такую даму, которая бы любила этого композитора. При этом отец даже не подозревает, какую музыку Николай выбрал бы для девушки. В основном юноша играет вечером после того, как возвращается с учебы.

Как отмечает издание «Политэксперт», младшим сыном Александра Лукашенко представительницы прекрасного пола начали активно интересоваться после того, как он посетил вместе с отцом парад Победы в РФ летом прошлого года. В социальных сетях даже появились фан-аккаунты 16-летнего Николая, где девушки публиковали смонтированные видеоролики с ним и признавались сыну белорусского президента в любви. Собственной страницы в популярном микроблоге у младшего наследника Александра Лукашенко нет.

Ведущая «Действующих лиц» призналась, что она получила невероятное удовольствие от общения с белорусским лидером и его сыном. В соцсетях Наиля Аскер-Заде заявила: она понимает девушек, которые влюблены в Николая Лукашенко. По ее словам, 16-летний парень не только очень симпатичный, но ещё и образованный и умный молодой человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Realme в начале октября представит сразу девять новых продуктов: Почти все — не смартфоны

09.08 / Мнение: Наемники ЧВК Silvercorp получили 20 лет тюрьмы в Венесуэле

10.09 / Эвелину Бледанс в Instagram атаковали вымогатели

30.10 / Россиянам, не проголосовавшим за внесение изменений в Конституцию, ограничат доступ к сайту госуслуг

18.09 / Скандалы: Тихая гавань соратников Януковича

21.11 / “Знание биоразнообразия – необходимый элемент”: Российские ученые нашли новый вид червей

02.09 / Мишустин собрался в Белоруссию

30.06 / Муж Гагариной сделал признание перед разводом: Вот моя любовь

06.08 / Мнение: Без посредников к народу – нельзя!

16.07 / Очередная Империя потянулась на выход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска