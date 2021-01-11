Сын Александра Лукашенко рассказал, какую музыку сыграл бы на фортепиано для девушки

11.01.2021, 21:18, Разное

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Во время интервью для телеканала «Россия-1» сын Александра Лукашенко пояснил ведущей Наиле Аскер-Заде, какую бы он музыку сыграл на фортепиано для любимой девушки. Младший наследник президента Белоруссии Николай увлекается игрой на музыкальном инструменте уже на протяжении семи лет.

16-летний сын политика признался, что для возлюбленной у него заготовлен романтичный репертуар. Лукашенко-старший в интервью рассказал, что Николай отлично исполняет произведения Сергея Рахманинова, которые даже были «камнем преткновения» между ним и сыном. Президент Белоруссии пошутил, что наследнику будет трудно найти такую даму, которая бы любила этого композитора. При этом отец даже не подозревает, какую музыку Николай выбрал бы для девушки. В основном юноша играет вечером после того, как возвращается с учебы.

Как отмечает издание «Политэксперт», младшим сыном Александра Лукашенко представительницы прекрасного пола начали активно интересоваться после того, как он посетил вместе с отцом парад Победы в РФ летом прошлого года. В социальных сетях даже появились фан-аккаунты 16-летнего Николая, где девушки публиковали смонтированные видеоролики с ним и признавались сыну белорусского президента в любви. Собственной страницы в популярном микроблоге у младшего наследника Александра Лукашенко нет.

Ведущая «Действующих лиц» призналась, что она получила невероятное удовольствие от общения с белорусским лидером и его сыном. В соцсетях Наиля Аскер-Заде заявила: она понимает девушек, которые влюблены в Николая Лукашенко. По ее словам, 16-летний парень не только очень симпатичный, но ещё и образованный и умный молодой человек.