 

Ученые: Антивитамины будут бороться с патогенными бактериями

11.01.2021, 21:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Болезнетворные бактерии обрели устойчивость к антибиотикам, потому исследователи приняли решение разобраться с действием антивитаминов в борьбе с микроорганизмами. Результаты работы опубликовали в издании Nature Chemical Biology.
Эксперты всех стран ищут новое лекарство, которое может бороться с бактериальными инфекциями, так как они получают все большую устойчивость к терапии антибиотиками. Не так давно специалисты обратили внимание на антивитамины – химические соединения, «отключающие» витамины. Их открыл Эдвард Мелланби в конце 1930-х годов, но до сей поры непонятно, как они функционируют. Антивитамин, который нейтрализует витамин B1, вырабатывается бактериями для уничтожения конкурирующих микроорганизмов. Молекулярный состав антивитамина отличается лишь на один атом, что сперва кажется незначительным. Но не так давно исследователи Геттингенского университета в Германии подтвердили – подобного различия более чем достаточно.

Ученые смогли понять, как 1 атом может вывести из строя целое органическое соединение. Для этого специалисты воспользовались методом кристаллографии белков с высоким разрешением и начали наблюдение за взаимодействием витамина B1 и его антиподом. Оказалось, «лишний» атом в антивитамине функционирует, как песчинка в сложном механизме.

Компьютерное моделирование продемонстрировало, что белки человека либо не связываются с антивитамином, либо совершают это «безболезненно для себя». Отсутствие побочных эффектов от антивитаминов для людей дает надежду на то, что может быть разработано новое и безопасное лекарство, к которому бактерии не смогут привыкать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Аналитики Sohu восхищены мощью оборонительного «зонта» России

01.11 / Врач Ткаченко объяснила, как не перепутать рак с другими болезнями

22.11 / Певица Анна Седокова рассказала о “сроке годности” женщины

07.11 / Компания Oukitel выпустит уникальный смартфон с Dimensity 800, IP69K, камерой Sony, 5G и 8000 мА•ч

21.10 / Мнение: Про расходы на оборону

30.06 / Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала, как не допустить образования камней в желчном пузыре

24.12 / «Уютный Мишка» сломал «Стеклянный дом Америки»

06.09 / В Германии набирает популярность флешмоб, участники которого мажут «Новичком» свои трусы

21.07 / Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе

03.01 / Папа Римский принял отставку главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска