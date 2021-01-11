Ученые: Антивитамины будут бороться с патогенными бактериями

11.01.2021, 21:18, Разное

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Болезнетворные бактерии обрели устойчивость к антибиотикам, потому исследователи приняли решение разобраться с действием антивитаминов в борьбе с микроорганизмами. Результаты работы опубликовали в издании Nature Chemical Biology.

Эксперты всех стран ищут новое лекарство, которое может бороться с бактериальными инфекциями, так как они получают все большую устойчивость к терапии антибиотиками. Не так давно специалисты обратили внимание на антивитамины – химические соединения, «отключающие» витамины. Их открыл Эдвард Мелланби в конце 1930-х годов, но до сей поры непонятно, как они функционируют. Антивитамин, который нейтрализует витамин B1, вырабатывается бактериями для уничтожения конкурирующих микроорганизмов. Молекулярный состав антивитамина отличается лишь на один атом, что сперва кажется незначительным. Но не так давно исследователи Геттингенского университета в Германии подтвердили – подобного различия более чем достаточно.

Ученые смогли понять, как 1 атом может вывести из строя целое органическое соединение. Для этого специалисты воспользовались методом кристаллографии белков с высоким разрешением и начали наблюдение за взаимодействием витамина B1 и его антиподом. Оказалось, «лишний» атом в антивитамине функционирует, как песчинка в сложном механизме.

Компьютерное моделирование продемонстрировало, что белки человека либо не связываются с антивитамином, либо совершают это «безболезненно для себя». Отсутствие побочных эффектов от антивитаминов для людей дает надежду на то, что может быть разработано новое и безопасное лекарство, к которому бактерии не смогут привыкать.