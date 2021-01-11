Врач объяснил, как некачественная вода может навредить организму

11.01.2021, 21:18, Разное

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Врач Мария Матвеева объяснила, как организму человеку может навредить некачественная вода. Без жидкости организм не выдержит, но не вся она является полезной.

Выработка привычки

Употребление чистой воды должно войти в привычку. Если человек будет пить ее регулярно, то это положительно скажется на его красоте и здоровье. По словам Марии Матвеевой, выходя из дома, нужно брать с собой бутылку воды. Также можно записывать количество употребленной жидкости в сутки, чтобы регулировать норму.

Здесь вопрос заключается только в желании и понимании того, насколько это необходимо. Норма является относительной, поскольку у каждого человека имеется свой обмен веществ.

Качество воды

Употреблять рекомендуется только качественную воду. Основным показателем должна выступать чистота, поскольку микробные загрязнения могут спровоцировать различные патологии. При этом не всегда воду очищает хлорирование. Например, у детей может изменяться гемоглобин из-за большого количества нитритов. Если присутствуют вториты, не исключено потемнение зубов.

Минеральная вода может использоваться при лечении различных заболеваний. Также ее разрешается пить в качестве профилактики. Эксперт считает, что нельзя злоупотреблять таким питьем.

Дистиллированная вода является агрессивной для организма: она способна навредить энтероцитам кишечника и оказать отрицательное воздействие на слизистую. В такой жидкости нет кальция, магния, считается, что она повышает уровень кортизола.

Употреблять воду необходимо в меру. Если пить ее слишком много, то нарушится кислотный обмен, станет оказываться негативное влияние на сердце и почки.

Выбирать воду рекомендуется по этикетке. Важно обращать внимание на состав и соответствие ГОСТу. Лучше отдавать предпочтение жидкости, разлитой в стеклянную тару.

Можно ли запивать еду

Матвеева рассказала, можно ли запивать употребляемую еду. Мнения специалистов на данный счет всегда расходятся. Одни говорят, что ничего страшного не произойдет, если за обедом выпить стакан воды, а другие, напротив, предупреждают об опасности для здоровья.

Эксперт считает, что лучше жидкость пить перед едой. Таким образом, сфинктеры будут подготовлены к трапезе. Во время пережевывания происходит выработка соляной кислоты. Если параллельно будет выпит стакан воды, то работа пищеварительной системы нарушится. Жидкость можно употреблять через 30 минут после приема пищи.