 

Мнение: А то у тебя мама никогда не болела!

11.01.2021, 21:02, Разное
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Праздники праздниками, а вирус не дремлет, выходные не берет.
Болеющих знакомых сейчас не просто больше, чем весной, а прям лавиной ковидной накрыло бОльшую часть.
Весной закрывали сразу выявленных на карантин строгий, и даже просто с симптомами ОРВИ на карантин сажали.
Маршировать здоровых заставляли вокруг дома. Да по графику, как в тюрьме.
А ведь случаев стольких еще и в помине не было.
Нынче же гуляй – не хочу! Тесты у большинства из наших ныне болеющих не берут, так и говорят, а зачем, мол.
Только если на работе регулярно проверяют и выявляют.
С симптомами и на работу легкоболеющие ходят, и в магазины.
Сами осложнений не боятся, а на других тем более плевать.

А что не успевшие еще получить новомодный вирус в пользование?
Или бессимптомные, не знающие, что уже сами проскочили.
Среди них много Фомок неверующих. И я сейчас не про ковид-диссидентов. Этих тоже никто не отменял.
Но даже прочие, которые вроде и понимают, что болезнь не выдумка, что люди болеют, все равно не осознают, не понимают, не хотят понимать серьезность самого заболевания и последствий.

Родственница болеет, двое суток, кстати, врача ждала.
Симптомы есть, скорее всего он, ковид. Температуры нет, есть кашель, слабость и ломота, каких никогда не было. Так говорит. Удивляется, разве это легкая форма..
Не так давно болел ее сын, когда пытался рассказать о течении болезни, чтобы береглась, понимала, как тяжело даже в легкой форме болеть, заявила:"А то у тебя мама никогда не болела!"
Ну и хватит, мол, болеть, и все в таком духе. Он же болел с температурой 38, и довольно долго.
Теперь говорит, да, пока самого не коснется, не поймешь.

Берегите себя и своих близких! Поддерживайте друг друга!
Ведь моральная поддержка близких очень важна, тем более в болезни.
Но лучше пусть вас это  не коснется!

Источник: Достало



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