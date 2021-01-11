Мнение: О новом, выдающемся, достижении американского безумия

11.01.2021, 20:54, Разное

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За всем шумом и гамом вокруг Дональда Трампа, штурма Капитолия и зажима свободы слова в #США незамеченным прошло одно по-настоящему знаковое событие. А ведь оно определяет будущее Америки, да и всего мира, пожалуй, намного весомее того, кто из политиков займёт на ближайшие четыре года скромное кресло во главе Овального кабинета в Белом доме.

Хотя, конечно, эти ближайшие годы будут очень важны с точки зрения нового мира.

А случилось вот что.

По итогам 2020 года, когда американский фондовый рынок, несмотря на пандемию CoVID-19 рос, как на дрожжах, зафиксировался один очень примечательный момент. Теперь уже 90% активов компаний, входящих в широкий индекс S&P500 – это нематериальные активы. А вовсе не заводы, помещения, станки или хотя бы земля.

Хотя правильнее называть эти активы – виртуальными. Потому что их отражаемая в отчётах #стоимость весьма и весьма условно связана с реальным содержанием. Например, значительной частью активов может выступать стоимость бренда. Параметр, который оценивается, исходя из умозрительных предположений о том, какую совокупную экономическую выгоду, может получить компания в виде дополнительной выручки, извлекаемой за счёт использования бренда. И хотя полупрофессиональный термин переплата за торговую марку уже вошёл даже в широкий обиход, никто не может с точностью взвесить, сколько именно составляет брендовая наценка даже у Apple Inc.

Или вот ещё – стоимость патентов. Тоже довольно условная величина, которая также рассчитывает виртуальную выгоду. Данные пользователей – на чёрном рынке, где они продаются, стоят недорого. А в составе активов Facebook или Google – очень много. Хотя опять же точный перевод в реальные #деньги весьма условен.

И все эти раздутые оценки возможны только потому, что центробанки раскочегарили свои печатные станки. Случись что, всё так схлопнется, что мало не покажется.

Разве всё это не безумие?

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