 

Под Москвой поймали курьера с килограммом героина

11.01.2021, 20:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вблизи одного из домов на Вокзальной улице в подмосковном Одинцове был задержан 50-летний житель Москвы, передает “Радио 1”. При осмотре мужчины и его автомобиля полиция обнаружила 15 свертков с неким комкообразным веществом. В телефоне же подозреваемого нашлись координаты тайника, в котором лежал сверток с таким же содержимым.

Оказалось, что в пакетиках и свертке был героин. Общий вес изъятого наркотика составил порядка килограмма. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Ученые: Полуфабрикаты и фастфуд приводят к быстрому старению

17.09 / Бузова призналась, что не могла привыкнуть к заботе со стороны Манукяна

05.11 / Погибли люди: неуправляемый автобус влетел в здание университета в Новгороде

20.10 / Мику Хацунэ исполнит репертуар песен Михаила Круга

04.08 / Диетолог рассказал о правилах правильного употребления арбузов и дынь

28.07 / Лиза Арзамасова из «Папиных дочек» показала кольцо за 600 тысяч рублей

17.09 / Ученые сообщили о влиянии домашних животных на здоровье человека

15.08 / Мнение: Продовольственный экспорт из РСФСР, ограничения на еду в Китае и атака на Руксперт

06.11 / Мнение: Новые запреты

17.11 / Ученые доказали возможность существования земных микроорганизмов на Марсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска