Под Москвой поймали курьера с килограммом героина

11.01.2021, 20:52, Разное

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Вблизи одного из домов на Вокзальной улице в подмосковном Одинцове был задержан 50-летний житель Москвы, передает “Радио 1”. При осмотре мужчины и его автомобиля полиция обнаружила 15 свертков с неким комкообразным веществом. В телефоне же подозреваемого нашлись координаты тайника, в котором лежал сверток с таким же содержимым.

Оказалось, что в пакетиках и свертке был героин. Общий вес изъятого наркотика составил порядка килограмма. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.