В США штрафуют больницы за махинации с вакциной

11.01.2021, 20:52, Разное

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Согласно установленным в США правилам, в первую очередь вакцину от коронавируса должны получать медицинские работники, а также постояльцы домов престарелых. Однако, как показала практика, далеко не всегда такая очередность соблюдается в реальности, передает “Царьград”. Стало известно, что в некоторых клиниках первые прививки сделали богатые спонсоры. Некоторые магнаты и вовсе решили просто выкупить вакцину от ковида, которая предназначалась для стариков. Все такие инциденты проверяются. Больницам, нарушившим очередность в распределении препарата, грозит штраф в размере до миллиона долларов.