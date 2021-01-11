 

Трампа попросили ввести спецрежим в Вашингтоне на инаугурацию Байдена

11.01.2021, 20:46, Новости дня
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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила президента Дональда Трампа ввести особый режим в столице в свете предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

«Вчера я направила письмо президенту Трампу с просьбой об объявлении в округе Колумбия режима предчрезвычайного бедствия», – цитирует РИА «Новости» Боузер. По ее словам, это необходимо, потому что инаугурация представляет несколько беспрецедентных угроз, которые превосходят возможности традиционной подготовки к таким мероприятиям. Она напомнила, что аналогичное указание было издано в 2009 году перед инаугурацией экс-президента США Барака Обамы.

В числе угроз предстоящему мероприятию мэр Вашингтона назвала пандемию и «внутреннюю террористическую атаку на Капитолий в столице США». Боузер сообщила, что также направила запрос о помощи в министерство внутренней безопасности, которое попросила о координации с Пентагоном, минюстом и конгрессом для разработки плана привлечения федеральных правоохранительных органов для обеспечения порядка.

Помимо этого, она подала запрос в минюст США о продлении режима «обеспечения безопасности на мероприятии национального масштаба» до 24 января. О том, получено ли согласие на ее запросы, она не сообщила. Боузер также призвала жителей Вашингтона сохранять бдительность и участвовать в мероприятиях по случаю инаугурации Байдена, которая пройдет 20 января, онлайн.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.



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