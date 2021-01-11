 

Убившего трех человек в британском Рединге террориста приговорили к пожизненному сроку

11.01.2021, 20:46, Новости дня
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Убийцу трех человек в британском Рединге, выходца из Ливии Хаири Саадаллу, приговорили к пожизненному заключению. Он признал свою вину 11 ноября.

«Это было безжалостной и грубой террористической атакой… У жертв не было шанса защитить себя и как-то отреагировать (на нападение)», – передает РИА «Новости» слова судьи Найджела Суини.

Как сообщил судья, Саадалла прошел подготовку для участия в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок в Ливии. Кроме того, Суини сообщил, что злоумышленник соврал о своей роли в группировке при подаче заявления на убежище в Британии. Защита Саадаллы настаивала на том, что он не планировал нападение и не имел для этого политических причин. Обвинение заявило, что Саадалла «действовал без предупреждения, а его действия не были чем-либо спровоцированы».

 «Нож был выбран с тщательностью, чтобы обеспечить максимальную вероятность нанесения смертельных ранений при каждом ударе… Саадалла намеревался убить как можно больше людей и планировал затем нанести себе повреждения лезвием в надежде выдать себя за жертву», – сообщил судья.

По версии обвинения, Саадалла купил за день до нападения нож и перчатки, которые использовал при убийствах. Также отмечается, что он ранее привлекался к ответственности за насилие, причинение преступного вреда и владение холодным оружием.

Напомним, в июне 2020 года результате нападения в Рединге три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения.

В августе в Великобритании так называемые новые британцы за день дважды нападали с холодным оружием на прохожих.



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