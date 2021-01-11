 

В НАПК ответили на заявление “Голоса” о политическом давлении

11.01.2021, 20:30, Новости дня
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Заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Иван Пресняков назвал безосновательным обвинение партии “Голос” в политическом давлении, сообщила пресс-служба НАПК 11 января.  

Лидер этой партии, нардеп Кира Рудик после того, как НАПК остановило госфинансирование политсилы, заявила, что  “Голос” – “единственная неолигархическая парламентская партия”.

“Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением”, – сказала она. 

В НАПК пояснили, что в 2020 году остановили финансирование двух партий. Кроме “Голоса”, речь идет про “Батьківщину”. 

“По состоянию на сегодня “Батьківщина” уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы”, – сообщили в агентстве. 

Партия “Голос”, как пояснили в НАПК, оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн на услуги, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг – медиа-мониторинг, поиск информации, социологические исследования, сказано в релизе. 

“Упреки в якобы политическом давлении не имеют никаких оснований. НАПК четко указало, какие нарушения обнаружили в отчетах партий. НАПК надеется, что партия “Голос” в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для возобновления государственного финансирования”, – сказал Пресняков. 

НАПК по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию “Батьківщина” в ноябре. Это был первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году.

Согласно закону “О политических партиях”, государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается по решению НАПК в случае:

непредоставления политической партией отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в установленный этим законом срок;
предоставления политической партией отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, оформленного с грубым нарушением установленных требований, или отчета, который содержит недостоверные сведения об имуществе политической партии или средствах и расходах политической партии в размере более 20 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего календарного года.

НАПК принимает решение о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии до устранения политической партией причин, обусловивших остановку государственного финансирования уставной деятельности.

В случае устранения политической партией причин остановки госфинансирования уставной деятельности НАПК не позднее чем через пять дней после получения отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера со смещенными недостатками рассматривает вопрос о восстановлении госфинансирования уставной деятельности соответствующей политической партии. Госфинансирование уставной деятельности политической партии восстанавливается с начала квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о возобновлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Государственное финансирование уставной деятельности политической партии останавливается также в случае представления политической партией в НАПК заявления о частичном отказе от государственных денег.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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