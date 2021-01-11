В заповеднике “Аскания-Нова” вымерли 185 краснокнижных журавлей. Администрация считает, что они отравились химикатами

11.01.2021, 20:30, Новости дня

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В заповедника “Аскания-Нова”, что в Херсонской области, умерли 185 серых журавлей, которые находятся в Красной книге Украины. Об этом 10 января в Facebook сообщила журналистка “Херсонской мастерской новостей” Ксения Машкова, ее пост у себя опубликовала и Facebook-страница заповедника.

По ее словам, осматривая участок Большого Чапельского пода, где на пруду обычно ночуют редкие перелетные птицы, сотрудники заповедника “Аскания-Нова” увидели, что погибла часть стаи серых журавлей. Другие птицы едва держались на ногах и харкали кровью, что может свидетельствовать о внутреннем кровотечении. Ежедневно здесь подбирали новых погибших животных, их количество уже достигло 185

Сначала администрация заповедника выдвинула предположение, что серых журавлей выкашивает птичий грипп – его вспышку зафиксировали в селе Заозерное в соседнем районе. Однако анализы не подтвердили наличие болезни у птиц.

Поэтому сотрудники “Аскании-Нова” решили проверить версию, что журавли могли погибнуть, питаясь на обработанных химикатами окрестных полях. Ученые обследовали сельхозугодья на границах буферной зоны заповедника и между селами Питомник и Ясная Поляна действительно заметили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы – так аграрии борются с нашествием грызунов.

Директор заповедника “Аскания-Нова” Виктор Гавриленко сообщил, что тракторист, работавший с ядохимикатами, не имел никаких средств индивидуальной защиты. В дополнение, никаких документов на ядохимикаты он тоже предъявить не смог – говорил, что они “где-то в офисе” агрофирмы.

“Некоторые из биопрепаратов, используемых для борьбы с грызунами, действительно могут вызвать внутреннее кровотечение, и возможно именно поэтому погибли серые журавли. Поэтому отобрали пробы отравленного зерна, и теперь ищем сертифицированную независимую лабораторию, которая может выполнить его экспертизу”, – рассказал Гавриленко.

О массовой гибели серых журавлей руководство заповедника уже поставило в известность полицию и экоинспекцию. Сотрудники заповедника подсчитали, что ущерб, нанесенный природе в результате отравления птиц, составляет 2 млн 775 тыс. грн.

https://www.facebook.com/AskaniaNovaZapovednik/posts/1027502897743597

В полиции сообщили, что открыли производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (Загрязнение или порча земель). Сейчас эксперты проводят необходимые лабораторные анализы, чтоб установить точную причину смерти птиц.

По данным Красной книги в Украине сейчас насчитывает от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории “Редкостные”. Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использования пестицидов.

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