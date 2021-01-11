“До эволюционного развития”: Ученые обнаружили отсутствие прямой связи между сном и мозгом

11.01.2021, 20:26, Разное

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Объединенный коллектив японских и южнокорейских ученых провел исследование, в ходе которого изучил факторы зависимости у живых существ между функциями мозга и сном. Выяснилось, что механизмы сна появились у обитателей Земли еще до развития главного органа центральной нервной системы.

Как полагают ученые, представляющие Университет Кюсю (Япония) и Национальный институт науки и технологий Ульсана (Южная Корея), проведенное исследование дало возможность доказать, что “животные приобрели потребность во сне до того, как приобрели мозг”. Ранее подобные предпосылки уже отслеживались у медуз, а новая научная работа восточноазиатских исследователей продемонстрировала аналогичное воздействие некоторых химических веществ, вызывающих сонливость и сон, на Hydra vulgarus. Именно гидр эксперты предпочли для эксперимента как наиболее простейших существ в изучении детальных механизмов, вызывающих сон у животных без мозга. В исследовании исследователи использовали видеосистему, отслеживающую движения, позволяющие определить нахождение гидр в состоянии сна. Таковые, в частности, характеризуются уменьшенной динамикой, способной быть нарушенной вспышкой света. Выяснилось, что для гидр характерен четырехчасовый цикл смены состояний – активного и похожего на сон. При этом специалисты обнаружили сходные механизмы, связанные с регуляцией сна на генетическом и молекулярном уровнях, независимо от существования мозга. Воздействие на подопытный организм снотворного вещества мелатонина умеренно увеличивало продолжительность и частоту сна, а ингибирующий нейротрансмиттер ГАМК одновременно повышал его активность. При этом дофамин, который у ряда представителей фауны вызывал возбуждение, в случае с гидрами сну даже способствовал. Как полагает один из авторов исследования, доцент Тайчи К. Ито, ряд механизмов сна переключил функцию в процессе эволюции мозга, наряду с сохранением других.

Также в ходе эксперимента исследователи использовали вибрации и колебания температур для нарушения сна гидр и вызывания у них признаков недосыпания. Такой фактор в итоге заставлял существ спать дольше на следующие сутки с одновременным подавлением пролиферации клеток. К слову, при более тщательном анализе результатов опытов эксперты стали свидетелями того, что лишение сна провоцирует изменения экспрессии 212 генов, включая ген, связанный с PRKG. Таковым является белок, участвующий в регуляции сна у многих живых существ – мышей, нематод, плодовых мух и т.п.

“Взятые вместе, эти эксперименты предоставляют убедительные доказательства того, что животные приобрели механизмы, связанные со сном, до эволюционного развития центральной нервной системы, и что многие из этих механизмов сохранялись по мере развития мозга”, – резюмировал Тайчи К. Ито. Он также упомянул о том, что процесс нарушения других генов плодовых мух, имеющих общее эволюционное происхождение с генами, связанными со сном, в гидрах изменило продолжительность сна. По мнению ученого, дальнейшее изучение таких генов сможет помочь в идентификации неизвестных в настоящее время генов, связанных со сном, у животных, имеющих мозг. Об этом пишет advances.sciencemag.org.