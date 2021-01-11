Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19

11.01.2021, 20:26, Разное

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Врач-эпидемиолог Александра Выгоняйлов объяснил, почему после перенесенного COVID-19 может наблюдаться искажение вкуса мяса. По словам доктора, такие изменения характерны не только для коронавирусной инфекции, но и для других патологий дыхательной и нервной системы.

Врач отметил, что у 50% пациентов, подхвативших COVID-19, действительно пропадает обоняние и вкус. Также могут измениться рецепторы. Восстановление данных функций у каждого человека проходит по-разному. Как правило, вкус и запах возвращаются через несколько недель. В редких случаях человек живет без этих функций несколько месяцев. Если симптоматика не пропадает, нужна консультация профильных специалистов.

Жалобы жителей Челябинской области

Жители Челябинской области в социальных сетях начали жаловаться на искажение привычного вкуса мяса. По словам одной из подписчиц, ее дочь после перенесения коронавируса не может есть мясные блюда. 12-летней девочке не нравится «ужасный запах и послевкусие». Сам же COVID-19 ребенок перенес бессимптомно. Некоторые пользователи сообщили, что решили временно стать вегетарианцами, пока работа всех рецепторов не восстановится в полной мере.

Охарактеризовать новый запах мяса россияне в полной мере не могут. По словам многих, продукт пахнет им жженным пластиком или же чем-то несвежим. Все сходятся во дном мнении – запах мяса стал очень неприятным.

Восприятие несуществующих запахов

Россияне, заразившиеся коронавирусом, рассказали о восприятии несуществующих запахов. На этот побочный эффект в основном жалуются те, кто долго боролся с инфекционных заболеванием. В медицине данное явление получило название паросмия. Многие люди жалуются, что чувствуют неприятный запах рыбы, серы или же сгоревшего тоста.

Статистика

Оперативный штаб сообщает, что в РФ по состоянию на 11 января зафиксировано 3,425269 миллиона случаев COVID-19. С момента начала пандемии лаборатории по стране провели более 93,9 миллиона тестов. За последние сутки коронавирусом заболели 23,315 тысячи человек. Известно, что уже полностью выздоровели 2,800675 миллиона пациентов. От COVID-19 скончались 62,273 тысячи человек.