“Последние следы”: Ученые уточнили период существования культуры среднего палеолита

11.01.2021, 20:26, Разное

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Международный коллектив немецких и сенегальских ученых провел исследование, в ходе которого изучили найденные недавно в Африке образцы культуры среднего палеолита. Выяснилось, что культура этого периода каменного века просуществовала на 20 тысяч лет дольше, чем предполагалось ранее.

Отправной точкой научной работы ученых, представляющих Институт истории человечества Макса Планка (Германия) и Университет Шейха Анта Диопа (Сенегал), стало ранее существовавшее убеждение деятелей исторической науки в том, что культура среднего палеолита существовала в период от 300 до 30 тысяч лет назад. Такая гипотеза основывалась на анализе находок, совершенных в разное время на территории африканского континента. Однако артефакты, недавно найденные археологами, относятся к более позднему периоду истории. В частности, скребки и отщепы, являющиеся инструментами древних людей и обнаруженные на стоянках Ламиния и Саксомунья (Сенегал), после тщательного анализа современным оборудованием были датированы периодом от 22-21 до 11 тысяч лет назад. Это дало основание исследователям утверждать, что древняя культура среднего палеолита в Западной Африке просуществовала на 20 тысяч лет дольше, чем считалось до этого. Как полагают ученые, связано это было с изолированностью западно-африканского региона от остальных частей материка зарослями тропических лесов и пустошами пустыни Сахара. К слову, даже речным системам запада Африки присуща некая автономия. Именно поэтому, по мнению археологов, указанные территории меньше пострадали от экстремальных чередующихся изменений климата, характерных для того времени, что обусловило отсутствие у местных жителей стимула к изменениям устоявшихся технологий.

“До нашей работы история остальной части Африки предполагала, что задолго до 11 тысяч лет назад последние следы среднего каменного века и образ жизни, который его отражал, давно исчезли”, – отметил один из авторов исследования Хади Нианг. Таким образом, культурный переход к использованию более изящных инструментов на западе Африке произошел существенно позже по сравнению с другими частями материка. Впрочем, как упомянули специалисты, около 15 тысяч лет назад в западной и центральной частях Африки случилось изменение климата в сторону увеличения влажности, что в итоге привело к росту лесной флоры. Вероятно, это и стало причиной возникновения связей между различными областями континента, обусловивших обмен опытом между представителями разных культур. Об этом пишет Scientific Reports.