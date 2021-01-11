Мнение: Кто убедил Алиева прилететь в Москву?

11.01.2021, 20:20, Разное

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Можно как угодно относиться к Владимиру Путину, но едва ли у кого повернется язык сказать что-то скверное про то, что за одним столом встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министром Армении Никола Пашинян…

Как не крути, но даже самый плохой мир лучше самой хорошей войны.

Очевидно, что у Пашиняна не было вариантов, он прилетел бы в Москву при любом раскладе. А вот убедить Алиева совершить визит в Россию и сесть за один стол Пашиняном, думаю, было очень сложно. Но ведь кто-то же убедил Ильхама Гейдаровича, что это надо сделать. Теряюсь в догадках, кто бы это мог быть?

Фотография отсюда