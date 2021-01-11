Мнение: Проблема качества при коммунизме, американская геронтократия и железобетонная вагина

11.01.2021, 20:16, Разное

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1. Если кастрировать рыночную экономику, запретив заводам и покупателям «голосовать рублём», получится плановая. Один из главных бичей плановой экономики — нерешаемая проблема с качеством. Если ты знаешь, что твою продукцию всё равно выкупят под корень, ибо так приказали в министерстве, нет нужды напрягаться, нет нужды вкладывать силы и ресурсы в качество товара. Выгоднее сделать побольше изделий, перевыполнить план и получить за это премию.



Цитирую из воспоминаний Владимира Давыдовича Шварца, на которого я уже ссылался по другому поводу. Напомню, товарищ Шварц работал в СССР мастером, начальником разных цехов, главным инженером, ГИПом и, наконец, начальником отдела техники безопасности министерства:

https://scisne.net/a-2945

“…мне как резинщику известно, что такое скоростные варки стали. Это то же самое, что скоростные варки резинотехнических изделий, то есть воровство режимов. В результате — выпуск большего количества дряни. То есть та сталь, которая выполнена не по нормам, не по правилам, а быстрее — она некачественная. Так же те же шины, те же резинотехнические изделия, выполненные в сокращенном режиме вулканизации, у них ходимость ниже нормативной, и расходы значительно больше. Это одна из причин дефицита всего, потому что всё так делалось, абсолютно всё.

Все изделия, которые в стране, в любой отрасли промышленности, были режимными, то есть выполнялись по режиму, начиная с изделий химии, со всяких химических материалов, которые мы потребляли в резиновой промышленности в очень больших количествах — у нас же сотни наименований ингредиентов химических входило в состав резиновой смеси — так там тоже всё это делалось так же. Мне могут сказать: “Как же так, на всех… на вулканизационном оборудовании устанавливались контрольно-измерительные приборы и так далее, задавался режим, пятое-десятое?”. Да, все было так. Но режим-то задавался кем? Человеком! Каким человеком? В резиновой промышленности — киповцем, то есть рабочим цеха КИП, контрольно-измерительных приборов. Попросил его прессовщик там: ты на минутку… Предположим, режим — восемь минут вулканизации, а ты сделай семь минут. Он сделал семь минут.

Через семь минут пресс открылся — украли одну минуту. А изделие то недовулканизировано! Ходимость у него хуже, зато рабочий за смену сколько минут набирал? Арифметика-то простая. В каждой варке может быть изделий сто — а может быть одно. Если одно крупное, там, конечно, сложнее, там не восемь минут, а час может быть вулканизация.

…И так было всё. Главное, во всех официальных установках по плану указывались штуки, или тонны, или квадратные метры. Качество не учитывалось нигде! Не было такого показателя официального, как качество. Да был ОТК — отдел технического контроля, был контроль резиновых смесей, так же воровали при изготовлении резиновых смесей, то есть уже на стадии изготовления резиновой смеси. Она шла дальше на переработку уже, чтобы из неё получили изделия, чтобы она превратилась в резину. А пока это резиновая смесь — это еще не резина, в ней ещё пока только пластичные свойства, а надо эластичные получить в процессе вулканизации. Так она уже шла туда недоперемешанная, недоделанная. Особенно этим грешили в ночных сменах: вальцовщик должен был от каждой заправки, от каждого беча — это называлось беч — от каждого беча резиновой смеси, от каждой заправки должен был вырезать после вальцевания небольшой кусочек резины и тут же отправить на экспресс-контроль.

Экспресс-контроль находился в подготовительном цехе, это не центральная заводская лаборатория, а вот такой экспресс-контроль. Там за несколько минут проверяли по физико-механическим свойствам эту резину, и он выполнял все абсолютно точно на первой варке, но вырезал не один кусок, а вырезал столько кусков, сколько он бечей должен был сделать за смену, скажем, десять, а в следующей варке он воровал режим, а нёс кусочек от той, первой. В результате он выполнял норму примерно за час до конца рабочего дня, и, если это ночная смена — кто-то уходил домой втихаря, а кто-то продолжал работать и выполнял сверх нормы. То есть вот, вульгарно говоря, предположим, он за смену должен был сделать десять заправок, десять бечей. Он делал одиннадцать, скажем так.

Значит, что нужно было сделать с этим рабочим? Нужно было его наказывать, лишать премии, относить за его счёт брак? Ничего подобного! Газеты о таком рабочем писали как о герое, который перекрыл норму. Я, когда читал в газете о скоростных плавках с фамилиями, с присвоением звания Героя Соцтруда, мне было и смешно и грустно, и хотелось тем, кто это пишет, просто сказать: “Какие же вы идиоты, что вы делаете — воспеваете воров, жуликов, и потом сами же покупаете автомобиль, шины, которые ходят по 20 тысяч километров, а то и того не ходят. И прочие изделия выходят из строя гораздо раньше — и ремни вентиляторные, и вообще всё — на автомобилях, которыми вы пользуетесь. То же самое в промышленности: эти же изделия… Ведь ремни не только для автомобилей — это же и для станков, транспортёрная лента, для шахтеров — вообще для промышленности. Так ведь то же самое! Для авиации — и то воровали. Потом какой-нибудь шланг из-за этого мог выйти и выходил из строя, и авария — самолет падал, люди погибали. Вот так работала советская промышленность. Все перевыполняли всё, брали повышенные обязательства…

2. Читатели привели список лиц, которые либо уже занимают высшие должности в США, либо вскоре займут ключевые посты в администрации Байдена:

https://olegmakarenko.ru/2043560.html?thread=785113512#t785113512

Президент США Джо Байден – 78 лет.

Временный президент Сената США Чак Грассли – 87 лет.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси – 80 лет.

Специальный посланник президента США по климату Джон Керри – 77 лет.

Министр сельского хозяйства Том Вилсак – 70 лет.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд – 69 лет.

Министр жилищного строительства и городского развития Марсия Фадж – 68 лет.

Министр обороны Ллойд Остин – 67 лет.

Секретарь казначейства Джанет Йеллен – 67 лет.

Секретарь здравоохранения Ксавье Бессера – 62 года.

Министр энергетики Дженнифер Гранхольм 61 год.

Секретарь внутренней безопасности Алехандро Майоркас – 61 год.

Секретарь внутренних дел Деб Хааланд – 60 лет.

Эти люди, вероятно, будут управлять США ближайшие 4-8 лет. Завидую крепкому здоровью Чака Грассли. Хотел бы я в 87 лет иметь достаточно сил и энергии, чтобы управлять хотя бы пультом от телевизора.

3. Бразильский ответ фаллоцентрическим скандинавам:

https://olegmakarenko.ru/2043840.html?thread=785131200#t785131200

https://news.tut.by/popcorn/713778.html

В бразильском штате Пернамбуку установили железобетонный арт-объект в форме гигантской вагины: он занимает 33 метра в высоту, 16 метров в ширину и 6 — в глубину, пишет The Guardian.

Автор работы — бразильская художница Джулиана Нотари, которая создала инсталляцию, чтобы призвать к диалогу по гендерным вопросам в стране. На подготовку работы ушло 11 месяцев, над ней трудились 40 человек.

Этот объект называется «Дива». Он покрыт смолой красного цвета, «что является символом вульвы и раны». Как написала в Facebook сама Нотари, цель ее инсталляции — «поставить под сомнение отношения между природой и культурой в фаллоцентрическом и антропоцентрическом западном обществе».

Художница отметила, что ее инсталляция особенно актуальна «в связи с ситуацией в стране». Вероятно, Нотари имела в виду президентство Жаира Болсонару: политика, известного своими консервативными взглядами, которого часто обвиняют в шовинизме, расизме и мизогинии.