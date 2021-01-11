Мнение: Со статистикой и койко-местами как-нибудь сами…

11.01.2021, 20:10, Разное

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Самая уязвимая часть человеческого тела, по результатам локдауна, вовсе не глаза или нос, как вы могли подумать, — и даже не ротовое отверстие. Наибольший риск в сложившейся эпидемиологической ситуации берет на себя самая нижняя часть лица — подбородок. Именно эту область, расположенную книзу от нижней губы, повальное число населения бережет больше всего, бережно укрывая и укутывая ватно-марлевыми прокладками.

Выполняя это нехитрое действие, граждане рассчитывают уберечь как собственное здоровье, так и чужие жизни, не давая вирусу распространиться. Однако этих усилий, считают городские власти, недостаточно, чтобы совладать с ковидом. Но подборогузники — граждане, носящие спасительный ватно-марлевый тампон на подбородке — считают, что сделали уже достаточно, нацепив маску на бороду, и таким образом становятся в один ряд с ковид-диссидентами, вызывая у городских властей священный гнев. И, как можно заметить, Смольный уже достали петербуржцы с бессимптомным течением болезни, самолечением и праздной тягой в рестораны: если бы не эти безответственные элементы, то городской штаб уже давно поднялся по точности и эффективности на федеральный уровень, не отвлекаясь на сбор информации о количестве вызовов, числе самоизолированных и аккредитациях волонтеров.

Ведь как иначе объяснить такое колоссальное «провисание»: городской штаб рапортует о тысяче новых заболевших, когда федеральный дает цифру в три раза больше; а из 100 тысяч «активных» больных оперативный штаб Петербурга сообщил лишь о 72-х тысячах.Но как не считай — на счетах или калькуляторе, — Петербург все равно остается в числе неблагополучных по количеству инфицированных. А истории, подобные той, что происходят в 106-ой поликлинике в Красносельском районе, лишь подливают масла в огонь, ведь похожие условия, мягко говоря, не редкость.





С информированием населения полный порядок — перечни санитарных требований висят на каждом столбе, — но губернаторские призывы к «всеобщей вакцинации» (даже с полной решимостью петербуржцев уколоться) без толковой организации просто так не сработают, если даже на указанных на сайте горздрава пунктах не отвечают на телефонные звонки.

А кто виноват? Те, кто плохо заботится о своем подбородке, конечно. Глядишь, так и до ужесточения мер и повальных штрафов доведут! А ведь их предупреждали!

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