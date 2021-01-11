 

Под Тюменью после страшной смерти семи человек возбудили дело

11.01.2021, 20:00, Разное
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В частном доме престарелых в Тюменской области произошел пожар, в результате которого погибли семеро постояльцев. В результате было возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”, передает RT. Хозяйка пансионата уже арестована. Следствие считает, что ненадлежащим образом свои обязанности могли исполнить также чиновники и контролирующие органы.



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