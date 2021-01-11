Под Тюменью после страшной смерти семи человек возбудили дело
11.01.2021, 20:00,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В частном доме престарелых в Тюменской области произошел пожар, в результате которого погибли семеро постояльцев. В результате было возбуждено уголовное дело по статье “Халатность”, передает RT. Хозяйка пансионата уже арестована. Следствие считает, что ненадлежащим образом свои обязанности могли исполнить также чиновники и контролирующие органы.
Смотреть комментарии → Комментариев нет