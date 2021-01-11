Мнение: В своем штабе я решаю…

11.01.2021, 19:56, Разное

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В Штатах микроскандал – сфотографированная на обложку журнала Vogue вице-президент Байдена Камала Харис выглядит неестественно белой. Возмущенные читатели предполагают, что редакция "отбелила" лицо на фотографии.

Демократы начинают сами пожинать то, что посеяли: от измерения формы черепа и длины носа теперь перешли к измерению светоотражающей способности кожи.

Технически Байден может последовать примеру Геринга, заявившего в свое время, что "в своем штабе я сам решаю, кто еврей" и заявить, что у себя в администрации он сам будет решать, кто негр, кто гей, а кто еще какое-то меньшинство. Но в определенной степени закон обратной связи начинает бить и по глобалистам. Сначала ты воспитываешь свою аудиторию, потом аудитория начинает воспитывать тебя.

С другой стороны, какая разница, как именно выглядит фашизм. Сущностно он всегда один и тот же.

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