 

Стали известны подробности о водителе самосвала, въехавшего в колонну военных

11.01.2021, 19:52, Новости дня
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Водитель самосвала, врезавшегося в военные автобусы в Подмосковье, арендовал грузовик у компании ООО «Триумф ВНВ», сообщила гендиректор компании Наталья Попович.

«Эта машина – наша Scania. Но водитель этот у нас не работает. Он взял у нас самосвал в аренду и занимался частными заказами, которые выполнял на нашем автомобиле», – отметила Попович ТАСС.

Других подробностей о водителе она привести не смогла.

«Триумф ВНВ» занимается оптовой торговлей лесоматериалами и стройматериалами.

В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского.

Водителя грузовика, который въехал в колонну военных автобусов под Москвой, задержали. Сообщалось, что он не пострадал.



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