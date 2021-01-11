 

Семейный альбом: Джастин и Хейли Бибер показали, как прошли их каникулы на Гавайях

11.01.2021, 19:48, Разное
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Если большинство любителей путешествовать все по той же “ковидной” причине остались в эти новогодние каникулы дома, изучая интересные места своего городка, то многим знаменитостям удалось вырваться из своих роскошных особняков и улететь в дальние края. Джастин и Хейли Бибер, например, отправились на Гавайи, где, судя по опубликованным в Instagram снимкам, прекрасно и очень активно проводили время: путешествовали по острову на машине, купались в океане, занимались снорклингом, загорали, прогуливались по джунглям, провожали закаты и встречали рассветы. Судя по подписи Джастина “Гавайи, мы будем скучать”, каникулы пары уже закончились, поэтому знаменитости и нашли время поделиться с поклонниками сразу целым семейным фотоальбомом. Что ж, мы не против такой активности!

Напомним, в сентябре 2018-го Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально зарегистрировали отношения, но с пышным праздником решили подождать. Пауза затянулась аж на год. 24 сентября 2019-го Хейли Болдуин повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином Бибером провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. И вот 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха. 

Об отношениях с артистом и трудностях в браке Хейли рассказала в интервью Vogue Australia в середине сентября 2019-го, за пару недель до торжества. А в феврале 2020 года модель стала героиней нового номера американского ELLE. Общаясь с журналистом, Хейли впервые упомянула, насколько непрост был первый год их замужества – после того как они расписались в мэрии и до того как сыграли свадьбу: 

Когда мы расписались, мы сразу же пошли одной дорогой. Тогда я чувствовала – наша жизнь слишком напряженная и беспокойная, чтобы устраивать свадьбу. Джастин боролся с болезнью, и долгое время не понимал, что с ним происходит. У нас не было диагноза, это было тяжело еще и потому, что все вокруг говорили, что он выглядит нездоровым, говорили, что он принимает наркотики. Он на самом деле был нездоров – у него была болезнь Лайма. Это были месяцы, когда я пыталась ему помочь, одновременно вживаясь в роль жены. К счастью, сейчас он совершенно здоров. Но проходя все, что было, мы не хотели вписывать туда еще и свадьбу.

Все интервью читайте здесь.



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