 

Помпео призвал осудить Иран за намерение выдворить инспекторов МАГАТЭ

11.01.2021, 19:38, Новости дня
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Тегеран заявил, что если Штаты не снимут с него санкции, то он выдворит инспекторов МАГАТЭ со своих ядерных объектов. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны выступить с осуждением таких угроз, пишет The Washington Times.


Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество объединиться и осудить угрозу Ирана выдворить международных инспекторов по ядерному оружию, если Вашингтон не снимет с него санкции, пишет The Washington Times.

Сейчас непонятно, какую позицию занимают Штаты по отношению к Ирану: будущий президент Байден говорил, что хочет возродить прежнюю сделку по иранскому атому времён Обамы. Но ещё действующий Трамп из этой сделки вышел.

В ноябре парламент Ирана одобрил закон, в соответствии с которым правительство должно свернуть миссию инспекторов МАГАТЭ и довести обогащение урана до значений за пределами зафиксированных в сделке. По данным Reuters, Иран уже нарушил соглашение 2015 года, возобновив обогащение урана до 20%.

Кроме того, иранский парламентарий Ахмад Амирабади Фарахани заявил: «По закону, если американцы не снимут финансовые, банковские и нефтяные санкции к 21 февраля, мы точно выгоним инспекторов МАГАТЭ из страны и покончим с произвольным исполнением Дополнительного протокола».

Помпео ответил на это: «Снова иранский режим использует свою ядерную программу, чтобы заниматься вымогательством у международного сообщества и угрожать региональной безопасности». По его словам, Иран будет нарушать не только это соглашение, но и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Помпео пригрозил, что такое поведение приведёт к ещё большей изоляции Ирана и давлению на него. «Главному спонсору терроризма в мире нельзя разрешать обогащение урана ни до какого уровня», — приводит The Washington Times слова госсекретаря США.

 



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