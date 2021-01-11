Послы стран G7 обещали помогать Украине в борьбе с коррупцией

11.01.2021, 19:34, Новости дня

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Послы стран G7 в Украине под председательством Великобритании продолжат поддерживать Украину в проведении реформ. Об этом говорится в сообщении группы послов G7 в Twitter.

“Мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев”, – говорится в сообщении.

Послы отметили, что это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности.

Дипломаты пообещали огласить полный перечень приоритетов на 2021 год в течение этого месяца.

Що робитиме G7 під головуванням Великої Британії * ? Як ми це робили з 2015 р., ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України * в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців. 1/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 11, 2021

В феврале 2020 года Группа поддержки реформ в Украине среди послов G7 опубликовала план приоритетов на 2020 год . Среди них – верховенство права и борьба с коррупцией. Среди прочего, речь идет об обновлении судебной власти, усиление подотчетности и независимости судов, поддержка ВАКС в вынесении им первых приговоров за коррупцию высокого уровня, реформирования ГПУ на региональном и местном уровнях и реформы, нацеленные на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных.

В мае послы стран G7 предупреждали, что Украина потеряет поддержку в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

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