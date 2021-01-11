 

В России грузовик врезался в колонну военных автобусов, четверо погибших

11.01.2021, 19:34, Новости дня
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На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием самосвала и военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. 

Сообщается, что в колонну машин 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны РФ, которая обеспечивает штаб транспортом, врезался самосвал. Автобусы стояли на обочине, когда в них въехала попутная фура. Колонна остановилась из-за поломки, а грузовик не успел затормозить и въехал в автобусы.

Представитель экстренных служб региона сообщил “РИА Новости”, что в результате ДТП в результате четыре человека погибли, 41 пострадал, 21 госпитализирован.

В обстоятельствах аварии разбираются военная прокуратура, полиция, ГИБДД и Следственный комитет.

Издание “Маш” сообщает, что 26-летний водитель самосвала Иван Гавриков в порядке, сейчас с ним общаются следователи. По данным издания, водитель и ранее превышал скорость, а за пару часов до аварии постил в соцсетях шутки про другую аварию, которую заметил на дороге.

Количество пострадавших после аварии на Новорижском шоссе увеличилось до 40 человек. 26-летний водитель самосвала Иван Гавриков в порядке, с ним общаются следователи. Кстати, парень любил гонять и за пару часов до аварии постил шуточки про другую аварию, которую заметил на дороге pic.twitter.com/M6Pc0ZGFpV

— Mash (@mash_breaking) January 11, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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