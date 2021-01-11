В Верховном Суде Украины разъяснили, когда толкание полицейского не считается сопротивлением правоохранителю

11.01.2021, 19:34, Новости дня

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда на своей странице в Facebook разъяснил, какие действия человека при задержании полицией не могут считаться сопротивлением правоохранителям.

В суде подчеркнули, что действия, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского, не могут квалифицироваться как сопротивление правоохранителю (ст. 342 Уголовного кодекса Украины). К таким действиям, в частности, суд отнес ситуации, когда человек:

отталкивает полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой;

закрывает лицо от удара, в результате чего полицейский получает травму руки;

хватается за одежду полицейского, чтобы предотвратить падение.

Как отметили в суде, цель вышеуказанных действий состоит не в противодействии законной деятельности полиции, а в избежании опасности для жизни и здоровья человека, а потому их нельзя квалифицировать по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Кассационный уголовный суд также добавил, что для проведения границы между сопротивлением и рефлекторными реакциями и самозащитой нужно принимать во внимание не только факт физического воздействия на полицейского, но и контекст.

“Решая, есть ли в действиях обвиняемого состав сопротивления, суд должен убедиться, что примененные к обвиняемому меры со стороны полиции были необходимыми и соразмерными сложившейся ситуации, и были применены в соответствии с процедурой, установленной законом”, – пояснили в суде.

Кроме того, ст. 43 Закона Украины “О национальной полиции” обязывает полицейского заранее предупредить человека о намерении применить физическую силу и предоставить ему достаточно времени для выполнения требования полицейского. Без предупреждения полицейский может применить силу только в случае, если промедление может навредить здоровью/жизни правоохранителя или других лиц, объяснили в суде.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/875979539843599

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