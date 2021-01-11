 

Фурса: США ввели санкции против Дубинского. Мама любит скорость и любит, чтобы сына сидел дома, хранил деньги в кэше и пользовался “Одноклассниками”

11.01.2021, 19:34, Новости дня
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США ввели санкции против Дубинского. Допрыгался. Мама любит скорость и любит, чтобы сына сидел дома, хранил деньги в кэше и пользовался “Одноклассниками”.

Зато всегда можно сходить на котлетную вечеринку к Коломойскому, съездить выпить водку в Ростов и привиться “Спутником V”.

И даже румынский паспорт не поможет. Вот что значит правильно выбрать себе кумира и следовать за ним. Тот тоже не выездной. И по нему тоже плачет американская тюрьма и пару больших одиноких мексиканцев.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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