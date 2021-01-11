Мнение: Конец народных мэров

11.01.2021, 19:32, Разное

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Народный мэр Якутска

Сегодняшняя мини-сенсация – внезапный уход в отставку мэра (точнее, мэрши) Якутска Сарданы Авксентьевой. Ее, казалось бы, только избрали в 2018-м – какая отставка?! Сардана знаменита своим противостоянием с «Единой Россией», более того – ее даже называли «народным мэром» (!) – прямо-таки отсылка к «народным мэрам» в Крыму и на Донбассе. Хотя ее «народность» заключается в данном случае лишь в том, что она победила на всеобщих выборах ставленника «Единой России». Это был уникальный результат сразу в двух, а то и в трех смыслах: во-первых – понятно, уникален сам факт победы над «единороссом» (таких случаев по всей стране – раз-два и обчелся, в прямом смысле слова). Во-вторых – то, что во главе городской исполнительной власти стала женщина (тоже большая редкость). Ну и третья уникальность – уже то, что мэр достаточно крупного города, столицы субъекта Федерации был избран на прямых выборах; на самом деле в России прямых выборов глав исполнительной власти практически не осталось, в этом страна быстро сближается с Советским Союзом.

Сардана на посту мэра прославилась громкими заявлениями, ни в грош не ставила «Единую Россию», говорила, что будет управлять, непосредственно опираясь на народ (этим она чем-то напоминала старину Трампа). Прославилась также и громкими «популистскими» (а на деле – антибюрократическими) акциями – например, распродала парк люксовых внедорожников, перевозивших крупных «шишек» из якутской мэрии; а самим чиновникам предложила ездить на принадлежащих мэрии УАЗиках – они, дескать, специально для бездорожья. В общем, круто, народ ее любил.

И вот – недолго музыка играла, и двух лет не прошло, а сказка кончилась.

Самое, однако, прикольное во всей истории с (уже экс-) мэршей Якутстка – ощущение полного дежавю. Все ведь уже было, причем с точностью до деталей. Тоже столица национальной республики, тоже прямые выборы, тоже победила женщина, тоже против «Единой России», тоже против воли губернатора, тоже приобрела федеральную известность, тоже распродавала внедорожники чинуш, ее тоже вынудили уйти в отставку на середине срока… Речь, как вы уже догадались, о Галине Ширшиной, мэре Петрозаводска, столицы Карелии (2013-2015). Даже те же два года!

Галина Ширшина

Фантастика! Мистика! На самом деле никакой мистики нет. Система два раза зазевалась в отношении Ширшиной и Авксентьевой, очевидно, именно потому, что обе женщины, а системные бюрократы привыкли, что «у женщин на выборах нет шансов». Обычно в самом деле нет, но – не всегда. В принципе, аналогичную ошибку допустил Лукашенко в отношении Тихановской, кстати…

Сардану считается чуть более эксцентричной, чем Ширшина: обе выжимали деньги из бюрократов в пользу «простого народа», то есть ЖКХ, школ и муниципального транспорта (Ширшина была знаменита своими отчаянными попытками спасти в Петрозаводске троллейбусный парк) – но Сардана потрясала больше: читатели моего блога помнят, как мы не так давно обсуждали предложение Сарданы… продать к черту здание якутской мэрии, а чиновникам перебраться в какое-нибудь здание попроще и на окраине. Ширшина все-таки до такого радикализма не доходила.

Однако, если посмотреть без эмоций на все «эскапады» наших «народных мэрш» – мы увидим в них один простой корень. Вот, например, Ширшина первое, что сделала, став мэром Петрозаводска – отменила пышное празднование «Дня города», объявив, что в городском бюджете на это нет денег. А вот Авксентьева: «распорядилась не тратить бюджетные деньги и отменить участие модельера Ирины Крутиковой в фестивале «Зима начинается с Якутии». Ранее мэрия Якутска выделила на визит Крутиковой 800 тысяч рублей. Сэкономленные средства были потрачены на закупку воздухоочистителей для городских школ»; «отказалась от показа знаменитого балета «Корсар», стоимость которого оценивалась в 1,5 млн рублей. Сэкономленные средства пошли на поддержку местных библиотек, детских школ искусств и центра народного творчества»…

Мэр Ярославля Евгений Урлашов

О чем это всё говорит? Об элементарном: «народные мэрши» ИСКАЛИ ДЕНЬГИ. Искали их везде и всюду, урезали всё, что могли… и не находили. В сущности, «экстравагантное» предложение Сарданы «продать здание мэрии» говорит только об одном – в насколько отчаянном положении находились городские финансы.

И в этом нет ничего удивительного: все (немногие) специалисты по современному городскому управлению давно шепчут о том, что в России собственных средств, которые достаются муниципальным образованиям в нынешней налоговой системе, попросту НЕ МОЖЕТ хватить на полноценное исполнение функций местного самоуправления. Говоря еще проще: городское управление в России, так сказать, «планово убыточно». Никакой мэр – хоть женщина, хоть мужчина, хоть трансгендер, хоть сам Эйнштейн-Лобачевский в одном флаконе – не сможет извернуться так, чтобы все его городское хозяйство могло спокойно жить «на свои». «Своих» всяко не хватит – и это не баг, это фича.

Экс-мэр Самары от “СР” Тархов

Это такой предохранитель, специально встроенный в Систему. «Защита от диссидента». Если даже в какой-то момент народ взбрыкнет и зашлет внутрь Системы кого-то своего «народного», не от клана, какого-нибудь «борца с коррупцией» – это будет неприятно, но нестрашно. «Диссиденту» просто оперативно перекрывают кислород, не дают субсидии и трансферы (которые давать, строго говоря, и не обязаны), и… всё. Человек потрепыхается, попробует, по завету кота Матроскина, «продать что-нибудь ненужное» (например, внедорожники с баланса) – и быстро убедится, что это всё – мертвому припарки. После чего – или он начнет мутить мутные схемы (как еще один диссидент, мэр Ярославля «против Единой России» Урлашов), или подаст досрочно в отставку (как мэрши Петрозаводска и Якутска), или тихо, но упорно досидит до конца срока в быстро деградирующем городе, дружно проклинаемый всеми жителями как «неумеха» (это судьба мэра Самары Тархова).

Сбоев не бывает. Одиночке против Системы выстоять невозможно, даже если у него как бы имеется иллюзорная опора на «народ». От народа толку мало, если честно. Фургал из своей камеры на Лубянке не даст соврать. Да и Трамп тоже.