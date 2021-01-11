Ученые рассказали о полезных свойствах голубики

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11.01.2021, 19:30, Разное
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Ученые заявили, что голубика необходима для хорошего перекуса и как целебная добавка к рациону. Ягода обладает мощными антиоксидантными действиями, снижает давление и улучшает чувствительность к инсулину.
Специалисты рассказали и о других полезных свойствах, которыми обладает голубика. Ягода помогает понизить уровень холестерина ЛПНП, так как в ней есть фитостерины, а вот ЛПНП способен закупоривать артерии. Согласно исследованию, употребление 2 грамма фитостеролов в день ведёт к понижению уровня плохого холестерина у здоровых людей на 8-10%.

Ягода помогает улучшать чувствительность к инсулину. Исследование, где участвовали тучные инсулинорезистентные люди без диабета – и 67% из них употребляли голубику, продемонстрировало улучшение чувствительности к инсулину на 10% в сравнении с 41% в контрольной группе.

Ягода влияет и на когнитивные функции человека. Нужны добавочные сведения, чтобы выяснить, как она ограничивает понижение таких функций, но определенные опыты говорят об эффективности ягоды. В исследовании 2011 года престарелые люди с ранними ухудшениями памяти употребляли сок голубики каждый день на протяжении 12 недель. Вторая группа добровольцев выпивала плацебо. Через 12 недель у тех, кто пил сок голубики, наблюдались улучшения работы памяти и уменьшались симптомы депрессии.



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