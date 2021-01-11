 

Экс-звезда «ДОМа-2» Наталья Варвина резко ответила на вопрос о детях

11.01.2021, 19:30, Разное
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Наталья Варвина решила пообщаться со своими поклонниками через раздел Сторис в микроблоге Instagram. На вопрос о детях экс-участница «ДОМа-2» ответила довольно резко, признавшись, что имеет проблемы со здоровьем.
Несмотря на то, что любовь 37-летняя Наталья Варвина обрела на съемках телешоу еще десять лет назад, она до сих пор не познала радость материнства. Участница реалити-шоу тогда познакомилась с генеральным продюсером Алексеем Михайловским – и между ними возникла симпатия. На тот момент он хоть и был официально женат, но вместе с супругой не проживал. Вскоре продюсер оформил развод и в 2013 году женился на Наталье Варвиной. У пары гармоничные отношения и счастливая семейная жизнь, но пока детей завести не получилось.

Фолловеры часто задают экс-участнице телестройки вопросы на эту деликатную тему. Наталья Варвина не обсуждала публично данный момент, но в этот раз высказалась довольно резко. Она заявила подписчице, что имеет проблемы со здоровьем. Знаменитость добавила: она надеется на удовлетворенное любопытство автора вопроса. После этого дискуссию на эту тему супруга продюсера прекратила.



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