Ученые рассказали о новой опасности сладких газированных напитков

11.01.2021, 19:30, Разное

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Несмотря на то, что сладкие газированные напитки любят миллионы людей на планете, врачи считают их очень вредными для здоровья. Американские исследователи рассказали о новой опасности этой продукции, о чём они узнали после проведения соответствующего исследования.

В процессе проведения эксперимента, в котором принимали участие 69 испытуемых в возрасте 18-35 лет, было установлено, что нарушается обмен веществ. Это происходило из-за избытка в газированных напитках сахарозы и глюкозы. Во время исследования у молодых людей брали кровь спустя 10 и 35 минут после употребления напитков, а также спустя два часа. Оказалось, что сладкая газированная жидкость, содержащая сахарозу, влияла на производство меньшего количества гормонов, которые подавляют чувство голода. Обратное действие наблюдалось при употреблении напитков с аналогичным содержанием глюкозы. Ученые также учитывали индивидуальные особенности испытуемых, их пол и массу тела.

По словам доцента Кэйтлин Пейдж, которая представляет Медицинскую школу Кека, два разных типа сахара в газированных напитках влияют на различные гормональные реакции. По словам соавтора исследования, когда снижаются эти гормоны, то организм не может точно определить чувство сытости. Данная закономерность может привести к постоянному перееданию, что чревато как ожирением, так и развитием диабета.