Мнение: Водородный экспорт из России, налог на сахар и фантомные боли

11.01.2021, 19:20, Разное

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1. Одна из модных страшилок, распространяемых всепропальщиками – переход ЕС на водородную энергетику, из-за которого европейцы якобы откажутся от российских нефти и газа. Однако, во-первых, полностью от газа европейцы никак не откажутся. Во-вторых, откуда они будут брать водород? На этот вопрос отвечает коллега genby:

https://genby.livejournal.com/888211.html

Россия уже производит 5% водорода. Но поскольку он мало транспортабелен, его применяют на месте производства. Так проще, чем транспортировать.

Когда появляется крупный потребитель водорода типа ЕС, точнее сделавший заявку на это, то экспорт водорода для России не представляет сложности. Добавление 3-5% водорода в существующую инфраструктуру не требует изменения технических параметров большинства трубопроводов и формирует спрос на 12-15 млн тонн водорода. А если использовать специально созданные под это дело новые потоки, это даст ещё 10-15 млн т водорода. При этом только у России есть такие газотранспортные мощности, куда можно водород можно подмешать. Все остальные производители так и остаются со своим водородом дома.

2. Пока российские власти занимаются сдерживанием цен на сахар, наша соседи, напротив, вводят на него налоги:

https://ng-ru.turbopages.org/ng.ru/s/news/699305.html

Сладкие газированные напитки в Польше подорожали в среднем на 40% после вступления в силу с 1 января нового закона о введении в республике в целях борьбы с ожирением и диабетом налога на сахар. Об этом сообщил в понедельник портал “Виртуальне медия”.

Налог на сахар в напитках может составлять максимально 1,20 злотого за 1 литр (около 0,3 доллара). К примеру, если перед новым годом бутылку кока-колы объемом 1,75 литра можно было купить за 4,35 злотого (около 1,2 доллара), то сейчас она стоит уже 6,29 злотого (около 1,7 доллара).

Производители и ассоциации работодателей выступали против данного налога, считая, что бороться с ожирением и диабетом можно другими способами, в частности пропагандой спорта и здорового образа жизни.

По данным Министерства здравоохранения Польши, в 2017 году каждый поляк в среднем употребил в общей сложности около 45 кг сахара, в том числе в виде сладких напитков и пищи. Это на 6 кг больше, чем в 2012 году.

3. История общения пациентов с электронным доктором от father_gorry:

Бывает, отправляю пациента на прием к электронному доктору, и вижу, что пациент там выбрал «Фантомные боли в ампутированной конечности». Конечности у пациента все на месте. Спрашиваю, зачем? Отвечает: «Не знаю доктор, вам виднее».