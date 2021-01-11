 

Почему я вчера похвалила Алёну Тиматеву? – Личное мнение

11.01.2021, 19:18, Разное
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Я не люблю нарощенные в салонах волосы. Берётся, как правило, неблагополучная женщина, остригается, а её волосы, вместе со остатками трудной жизнедеятельности внутри, отправляются на голову молодой, но охочей до денег мужчин девушки.

Когда я сказала, что хватит наращивать волосы, все дамочки Эскортограма послушно их сняли. Смеяться тут не над чем — услышать добрый совет тоже нужно уметь.


Фото: Соцсети

Потом я посмотрела, что вышло, и мне не понравилось. Откровенно плохо вышло, нужно признаться, и я показала на примере одной из Тиматевых, насколько всё плохо.

Это было неделю назад, а вчера Алёна пришила себе волосы назад. И нефиг тут ржать, что они живут по подсказке Лены Миро — я пошла и похвалила девушку.

Объясню, почему сделала это.

Есть люди умные, а есть глупые. И те, и другие совершают ошибки, а потому совершенно неважно, насколько ты умна или нет.

Умно или глупо ты проживёшь свою жизнь зависит не от наличия или отсутствия своего ума, а от умения услышать умный совет и быстренько им воспользоваться.

Например, Анастасия Тиматева мой совет подружиться с папой Тимура услышала только наполовину. Полетела тут же, но вместо дружбы зачем-то начала крутить жопой на яхте. Разве это я говорила ей делать? Я сказала: лети и дружись, а не лети и верти, и результат не заставил себя долго ждать — очередная Тиматева стала бывшей.

Очевидно, что мой совет стоит очень дорого — таких умных людей в окружении обеих Тиматевых просто нет. Но Алёна, услышав совет, приняла совершенно правильное решение — последовала ему и пришпиндолила волосы на голову обратно.


Фото: Соцсети

Теперь девушка не выглядит больше домработницей Филиппа Киркорова, как вы можете убедиться сами. Ну, а то, что все ржут, что она живёт моим умом, так правильно делает — если б слушала вообще всё, а не выборочно, то была бы полностью в шоколаде.

Не обижайте её пока. Скажите, что с волосиками ей лучше.

Источник: Лена Миро



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