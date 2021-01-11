Рядовой Шойгу, пожаловавшийся на дискриминацию из-за фамилии, назначен министром обороны Тувы

11.01.2021, 19:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военнослужащий срочной службы Ондар Шойгу получил срочное предписание о переводе из Ростова Великого в столицу Тувы – Кызыл. В ближайшее время он займёт должность министра обороны республики.

О притеснениях в воинской части Шойгу рассказал в Instagram. Он заявил, что сослуживцы и командиры издеваются над ним из-за того, что он тувинец, а также из-за внешности и такой же, как у министра обороны России, фамилии. В Ярославскую область немедленно вылетел председатель Общественной палаты Тувы Анатолий Дамба-Хуурак, а глава республики Шолбан Кара-оол заявил журналистам: «Нас, тувинцев, командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы».

Решение о назначении Шойгу министром обороны республики приняли в ночь на понедельник. То, что по званию он всего лишь рядовой, не смутило руководство Тувы: «Министрами обороны бывают даже гражданские люди, почему бы не быть министром рядовому? К тому же мы ему можем дать и сержантское звание вплоть до старшины», – сказал министр общественной безопасности Тувы Виктор Хулер.

Никто в республике не сомневается, что Шойгу будет хорошим министром обороны. Он физически крепок, смел и решителен, умеет пользоваться соцсетями. К тому же, в отличие от своего однофамильца, возглавляющего российское военное ведомство, он имеет опыт реальной службы в войсках.

—