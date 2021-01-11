Мнение: Терапия-облако

11.01.2021, 19:10, Разное

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После новогодних каникул на многих накатывает депрессия. В связи с анти-ковидными ограничениями контраст этот меньше чувствуется, поскольку и каникулы были не каникулы и работа началась не работа. Но все равно есть такое, связанное, кроме всего прочего и абстинентного синдрома, с коротким световым днем, с двумя зимними месяцами впереди, с продолжением пандемии и шатким экономическим положением.

Поэтому я хочу предложить два практических рецепта.

Рецепты эти больше подойдут женщинам, но и мужчины смогут ими частично воспользоваться.

Все привыкли, что антидепрессанты должен назначать врач, однако это касается препаратов.

Сама по себе депрессия – это сложное явление и одним из самых ярких и мучительных ее симптомов является психическая анестезия.

Это состояние, при котором органы чувств начинают плохо функционировать, ощущения человека притупляются.

Противоположным состоянием является энергетический подъем, когда человек не только мотивирован на жизнь и движение, но и воспринимает окружающий мир очень чувственно, ярко и мощно. Буйство красок, буйство запахов, взрыв приятных эмоций и тактильных ощущений, вот это вот все. Счастье.

А при психической анестезии наоборот. Не только тошно, тухло, уныло внутри, но и окружающий мир кажется серым, блеклым, бесцветным, как еда при ковиде, не имеющим вкуса и запаха. Такую жизнь не хочется есть, хочется отодвинуть тарелку подальше.

Немедикаментозная терапия, которая действительно способна разморозить фрустрированные рецепты, вся почти связана с довольно жесткими стимулами, с дозированным стрессом. Это контрастные обливания, баня и прорубь, жесткий массаж, иголки, спортивные нагрузки, особенно на свежем воздухе, чтобы дополнительно накачать кислородом кровь. Это действительно способно пробудить тело и мозг, обострить восприятие всего, но используют это не многие, а только те, кто сумели войти во вкус и научиться получать кайф от сознательного стресса. Большинство уклоняются от любого стресса, а в депрессии сил мало и стресса особенно неохота. Поэтому многие используют специфический народный экстрим, который называется пьянка. Пьянка позволяет снять тревожный фон, получить удовольствие, а на следующий день – тот самый стресс или даже маленькую смерть. После того как выжил и не сдох, депрессия уже кажется мелочью. Но общее состояние от регулярных пьянок становится все более депрессивным, а резервы организма истощаются. Если вы снимаете депрессию алкоголем, вы пилите сук, на котором сидите.

Хочу предложить антидепрессант, который не связан со стрессом вообще, а связан с удовольствием от начала и до конца, по крайней мере для женщин. Он выглядит слабым, но я расскажу, как сделать его сильней.

Это антидепрессант-облако.

И у него есть два базовых рецепта.

Рецепт первый называется Шоколад.

Но шоколад не нужно есть, во всяком случае не надо съедать целую плитку.

Многие слышали, что шоколад антидепрессант, но не знают, что для терапевтического эффекта пришлось бы съесть два кило шоколада, а это вредней, чем выпить бутылку вина. Есть люди, на которых и кусочек шоколада действует пробуждающе, но это скорее самовнушение.

Говорят, что Монтесума иной раз выпивал по 50 чашек шоколада и шоколад для него готовили не горький из какао-бобов и воды, а в том виде, каким он полюбился европейцам, с ванилью, сладким соком агавы, со взбитым в пену кукурузным молоком.

Про шоколадные обертывания тоже многие слышали. Но это салонная процедура, а делать ее дома муторно и грязно. От хорошего шоколадного обертывания люди действительно начинают смеяться, это может быть сильная процедура, но на составе таких обертываний салоны часто экономят, поэтому гарантии нет. Действие заканчивается через пару часов, то есть одна процедура погоды вам не сделает.

Есть способ эффективней и дешевле.

Нужно нырнуть в шоколадное облако дома, хотя бы на час, и повторять это минимум неделю. Неделя – это минимальный полный цикл, которого достаточно, чтобы изменить процессы в поле. Шоколад вам ситуацию в поле не исправит, но взбодрить и зарядить энергией ваши рецепторы сможет.

Нужно купить гель для душа с ароматом шоколада, крем для тела с шоколадом, маска с шоколадом, парфюм для тела и для дома с шоколадом, в общем сделать так, чтобы аромат шоколада (с молоком и ванилью) наполнил так называемую ауру: вашу кожу, волосы и расстояние хотя бы 5 см от вас. Если крем будет похож на молочный шоколад, еще лучше.

Аромат шоколада хорош тем, что он есть как в дорогих продуктах, так и в самых дешевых. Цена не имеет значение, имеет значение только аромат настоящего молочного шоколада.

Если мужчины захотят воспользоваться этим рецептом, они могут выбрать горький шоколад. У Mugler и у Terenzi много ароматов с ярким горьким шоколадом. Гели для душа мужские с шоколадом тоже есть, как дешевые, так и дорогие.

Но антидепрессант может не сработать, если делать это изредка, в шоколадное облако нужно именно нырнуть с головой и повторять ежедневно в течение нескольких дней.

Делать это (как и все) нужно в границах и не травить запахом близких и коллег. Достаточно, чтобы вы сами чувствовали запах, нюхая свою кожу. Если окружающие выражают недовольство, значит вы передозировали. То есть насыщенность должна определяться вашим комфортом и комфортом окружающих, максимально, но комфортно. Ищите золотую середину.

У большинства людей на бессознательном уровне запах шоколада прочно ассоциируется с удовольствием и он заставляет работать подкорку. Это кроме того, что аромат шоколада обладает стимулирующим действием на лимбическую систему мозга. Кожа – орган дыхания, если кто-то вдруг не знает, и через кожу в организм можно ввести очень много того, чего не ввести через желудок. Если вы не Монтесума.

Пить шоколадные напитки не стоит, большое количество сахара вызывает обратный эффект. Короткий подъем и скорый спад. Сахар очень примитивный стимулятор. Кроме того шоколад очень калориен, а прибавка лишнего веса у всех почти вызывает уныние.

Зато можно пить чай с шоколадным вкусом. Такой чай есть и в премиум и в эконом сегментах. Часто пуэр имеет шоколадный привкус, а иногда и ароматизирован шоколадом дополнительно, как и простой черный чай – шоколадом с ванилью. Смола пуэра имеет шоколадное послевкусие и шоколадный цвет, а цвет это тоже важно. Нам важны все органы чувств, зрение тоже.

Густое шоколадное облако в ванной по вечерам и легкая шоколадная вуаль в течение дня за неделю нормализуют состояние рецепторов, если вы здоровы, но хандрите. Или даже не хандрите, но хотели бы стать еще бодрей.

Второй рецепт. Роза.

Роза – мощный антидепрессант, кроме того, что масонский символ и алхимический символ Королевы.

Кремы для тела и для лица, маски, гели для душа, парфюмерная вода с розой, ароматизированная пена и соль для ванн доступны и выбор их очень велик. Очень удобны гидролаты розы, это розовая вода в спрее, которой можно брызгать на себя в течение дня. Гидролатом могут пользоваться и мужчины, тем более, что зимой из-за отопления всем не хватает влаги.

Это не ароматерапия как таковая. Это не вдыхание эфирных масел из аромолампы. Эфирные масла в читом виде нужно использовать осторожно, их воздействие может быть слишком сильным и вредным для маленьких детей. Можно добавлять эфирное масло в крем или в соль для ванны, но по одной-две капли, иначе аромат будет слишком тяжелым. Для нашей терапии важно добиться именно приятного и очень комфортного аромата, чуть более насыщенного, чем легкий аромат, но не навязчивого, ни для себя, ни для окружающих. Когда вы одни, можете ориентироваться только на свой комфорт.

Ваш мозг должен сам выбрать дозу аромата. Нужно ориентироваться на удовольствие. Это ровно столько, сколько нужно. Помните из золотых стихов Пифагора: "Мера – это то, что не в тягость". Здесь мера – это то, что в кайф.

За эффектом следить не нужно, тестировать себя на предмет, поднялось ли настроение, не надо. Надо спонтанно получать удовольствие, а через неделю регулярного использования облака обратить внимание, насколько стало веселей жить. Через неделю надо обратить внимание, а до этого просто довериться. Но это если раньше не будет вау-эффекта, эффекта бомбы, который тоже бывает иногда.

Есть люди, на которых шоколадное и розовое облако действуют так быстро, что они через пару суток уже чувствуют себя обновленными.

Некоторые живут и не догадываются, насколько их мозг реагирует на запах, пока не попробуют терапию-облако.

Но на всех почти людей действует недельный курс, заметно или очень заметно, кроме тех, кому в принципе не нравится запах ни шоколада, ни розы, или просто лень морочиться облаками.

Через неделю-две я расскажу подробней, с чем связаны реакции на шоколадное и (или) розовое облака.

А пока в двух словах.

Это связано с потенциалом ресурса Секс. Ресурс секса отвечает за хранение витальной энергии, это нефтяная скважина круга ресурсов. Этот ресурс нужен не для того, чтобы просто заниматься сексом. Наоборот, интерес к занятиям сексом нужен для того, чтобы поддерживать внимание к этому важному ресурсу. Но его нельзя истощать, как нельзя и блокировать. Это источник коллективной энергии, и об этом очень хорошо знали все оккультисты, поэтому ресурс №8 связан не только с сексом, но и с оккультизмом и с тайными обществами, включая даже мафию.

Самое сексуальное в полном смысле этого слова (и в узком, и широком) произведение – Песнь Песней Соломона.

У Куприна есть повесть "Суламифь", идеально описывающая, что такое сексуальный ресурс. Там много эзотерического подтекста, но и буквальных описаний эротики тоже много и они очень хороши.

В самом начале повести царь Соломон разговаривает с симпатичной бедной девушкой, стерегущей виноград, и Суламифь признает ему, что истратила деньги, данные ей братьями на масло розы, потому что оно прекрасно пахнет. И потом, когда царь влюбляется в Суламифь и зовет ее к себе провести вместе ночь, Суламифь продает свое единственное украшение – серьги, чтобы купить масло мирры и нанести на свою кожу перед встречей с царем.

В этом очень много смысла, и мы обсудим это позже обязательно. До этого еще будем говорить про Аниму и Анимуса, в продолжения вот этого поста. Но, если вы помните, самый высокий уровень развития мужской Анимы Юнг связывал не только с Софией, но и Суламифью, любимой женой царя Соломона, которой посвящена Песнь Песней, книга свадебных песен, имеющих на самом деле магическое содержание. Это будет понятно, если иметь в виду, что Свадьба в алхимии это не только свадьба – союз мужчины и женщины ради рождения нового человека, но и союз Короля и Королевы, воли и спонтанности, ради рождения Нового Человека, сверхчеловека, как называл его Ницше в Заратустре.