 

Перед Крещением водоемы Подмосковья проверят на безопасность

11.01.2021, 19:04, Разное
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение до начала Крещения проверить на безопасность все водоемы региона, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Он обратился к руководителям муниципалитетов и велел им сделать это лично. Уровень организации мероприятий на праздник должен быть высоким, подчеркнул Воробьев. Несмотря на то, что синоптики обещают похолодание, ожидается, что в купаниях примут участие многие жители Подмосковья.



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