Умер олимпийский чемпион по дзюдо

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11.01.2021, 19:04, Разное
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В возрасте 49 лет ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР из Кутаиси Давид Хахалейшвили, передает Общественная служба новостей. В 1992 году спортсмен принимал участие в Олимпийских играх в Барселоне в качестве члена объединенной команды СНГ и одержал на них победу. Кроме того, он четырежды получал награды на чемпионатах мира и побеждал на чемпионатах Европы.



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