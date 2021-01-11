Мнение: Некст

11.01.2021, 19:00, Разное

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Европейцы дали понять, что без восторга относятся к блокировке аккаунтов Трампа. Об этом заявили пресс-секретарь французского президента и канцлер Германии Меркель лично. При этом понятно, что права Трампа их беспокоят в самую последнюю очередь. Дело гораздо серьезнее.

Европейцев понять можно – они отдают себе отчет, что они – некст. Они – в смысле национальные государства. Вполне частный случай с уходящим Трампом поднимает более системную проблему – как будет устроен новый мировой порядок уже скоро. И то, что в нем корпорации могут диктовать государству, причем уже в открытую, публично и скоординировано – не может не беспокоить.

Но здесь вариантов уже нет – в определенном смысле ситуация становится необратимой, точка невозврата пройдена. Национальным государствам теперь придется принимать случившееся и решать для себя дилемму – либо становиться одним из департаментов мировой корпоративной системы и переходить в подчиненное положение к корпорациям, либо самим трансформироваться в корпорации и начинать конкурентную борьбу.

Строго говоря, государства мафиозного типа должны быть более подготовлены к такой трансформации, но вся проблема в том, что они не обладают достаточным ресурсом для того, чтобы на равных конкурировать с глобальными корпоративными структурами. Когда одна корпорация вроде Эппл обладает запасом наличности на счетах, равный или даже превосходящий годовой бюджет целой страны вроде России, о равной конкуренции речь вести не приходится. Пожалуй, только Китай как государство может попытаться войти в эту борьбу, но похоже, что внутренняя схватка китайских элит ослабит китайское государство вне зависимости от того, чем она завершится.

У европейцев шансов побольше – их экономика вполне сопоставима с совокупными возможностями отраслевых ТНК. Но зато структурно они могут не успеть трансформироваться в полноценные авторитарные корпоратократии, что опять-таки сделает их аутсайдерами в этой борьбе.

Глобалисты, похоже, этот раунд выигрывают практически всухую. Но жизнь – не игра в футбол. У нее нет финального свистка. А потому бодро взятый темп и достигнутый стремительный успех сам по себе становится угрозой для сегодняшней победы. Победить – это полдела. Удержать победу – вторая половина.

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