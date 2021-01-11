 

Стоимость биткоина упала более чем на 20%

11.01.2021, 18:56, Новости дня
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Стоимость криптовалюты биткоин падает в понедельник вечером более чем на 20% – ниже 32 тыс. долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.13 мск, по данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина опускается на 18,91%, до 31 502 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене почти на 20,86%, до 31 496 долларов, передает РИА «Новости».

На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновилял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов. Однако накануне стоимость биткоина падала на 11,71%.



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